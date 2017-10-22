Mai nessuno peggio del Benevento in Serie A: 9 sconfitte consecutive, è record
Il Benevento, con la sconfitta casalinga (0-3) contro la Fiorentina, scrive una pagina estremamente negativa nella sua pur breve storia in Serie A. Alla squadra di Baroni sono bastate appena nove gior...
Il Benevento, con la sconfitta casalinga (0-3) contro la Fiorentina, scrive una pagina estremamente negativa nella sua pur breve storia in Serie A. Alla squadra di Baroni sono bastate appena nove giornate di campionato per abbattere un record negativo che ormai reggeva da molti anni. Nessuno infatti, nella storia del massimo campionato italiano, era mai riuscito a mettere insieme ben nove sconfitte consecutive.
Un risultato quello di oggi che da un lato rilancia le ambizioni di classifica della Fiorentina ma dall'altro complica ulteriormente la situazione dei campani che a questo punto, tanto sul piano dei punti quanto su quello tecnico e psicologico, sembrano ora in enorme difficoltà.
Gianmarco Biagioni