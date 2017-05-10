Maggio mese cruciale, tante le questioni spinose da risolvere...

La Fiorentina è pronta a costruire, mattone dopo mattone, la squadra che verrà. Malgrado i tumulti e tutte le chiacchiere che si sono susseguite, è tempo di pensare al futuro e alle priorità che, in q...

A cura di Redazione Labaroviola 10 maggio 2017 11:56

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