Madrigali (ex primavera viola): "Noi calciatori non siamo privilegiati, a 26 anni ho detto basta"

L'ex giovane talento della Primavera della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista dove ha raccontato di un calcio magari sconosciuto

A La Nazione ha parlato l'ex giovane promessa del calcio viola Saverio Madrigali, protagonista anche del reality show di MTV Calciatori giovani speranze incentrato sulla Primavera gigliata ed oggi pasticciere all'età di 26 anni dopo 12 vissuti nel settore giovanile: "Chi gioca in Serie C non vive in un mondo paradisiaco, rompiamo questo mito perché arrivi ad un'età anche giovane in cui smetti e ti ritrovi senza più niente. Io ho pensato al mio futuro e dopo la Primavera della Fiorentina e tanta Serie C, ho capito che non sarei arrivato in A e ho deciso di dire basta. Le racconto la mia vita da bambino, parto dall’inizio. A dodici anni la mattina mi alzo presto e vado a scuola, alle 13 mangio in auto poi il pulmino mi porta a Firenze. Torno prima di cena, verso le 20. Tutti i giorni. Sempre. A sedici anni ho buone prospettive, ma mi rompo il ginocchio e ciò mi segna e mi segnerà per sempre. E poi...".

Poi? "Balzo già al finale. Sono in serie C, gioco nella Lucchese. Quando termino gli allenamenti l’acqua della doccia è fredda perché nessuno copre le bollette. Da gennaio hanno smesso di pagarci ma, poiché è stato firmato un contratto, dobbiamo lavorare lo stesso. E dopo? Chissà! I contratti sono annuali e bisogna ripartire da zero: magari lontano, in un’altra città".

Se avesse giocato in serie A sarebbero cambiate le cose? "Intanto, per fare carriera o sei un fenomeno oppure occorre fortuna e, talvolta, amicizie. Nel calcio non dipende da te: ci sono i favoritismi, c’è l’andamento della squadra di quella stagione, ci sono gli infortuni. Io mi sono rotto il ginocchio due volte".

E adesso? "Ho accumulato un po’ di esperienza lavorando in alcuni locali e ho frequentato un corso di pasticceria. Così aprirò presto il mio locale".

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