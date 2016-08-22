Lutto in famiglia Vuturo, le condoglianze da parte di tutta la redazione
La redazione di Labaroviola.com si stringe alla famiglia Vuturo per la scomparsa della madre di Pietro, conduttore di "Viola nel cuore" su Radio Bruno e grandissimo tifoso viola. L'abbraccio va anche...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2016 16:46
La redazione di Labaroviola.com si stringe alla famiglia Vuturo per la scomparsa della madre di Pietro, conduttore di "Viola nel cuore" su Radio Bruno e grandissimo tifoso viola. L'abbraccio va anche al fratello Michele e tutta la famiglia per la perdita.