L’ultima contestazione davanti alla tribuna fu dopo Fiorentina-Verona 1-4, in panchina c’era Pioli

Sono ore delicate in casa Fiorentina dopo l’ennesima sconfitta casalinga subita ieri per 0-1 dal Lecce. Ieri a fine partita la parte calda del tifo della Curva Fiesole si è unita davanti alla tribuna del Franchi per contestare la squadra, l’allenatore e la società. Tutti autori del peggior avvio stagionale della Fiorentina in quasi 100 anni di storia.

Il caso vuole che l’ultima volta che si è vissuto un momento così in casa viola è stato nel 2019. Anche in quel caso dopo una sconfitta casalinga subita per 1-4 contro il Verona il tifo fiorentino si riunì davanti all’ingresso monumentale del Viola Park per contestare. il caso vuole che anche in quel momento l’allenatore della Fiorentina era Stefano Pioli. All’epoca andò avanti ancora qualche mese prima di essere costretto dalla Fiorentina a dare le dimissioni.

Corsi e ricorsi storici dunque per la Fiorentina. Tra l’altro anche in quel caso la società era completamente allo sbando. Con la proprietà contestata fortemente dal tifo e un dirigente, Corvino, prossimo all’addio. A fine anno arrivò la cessione della Fiorentina all’attuale proprietario Rocco Commisso. A fine anno la Fiorentina si salvò all’ultima giornata con il biscotto con il Genoa, anche essa oggi in zona retrocessione. Insomma speriamo che le similitudini finiscano qui e che la Fiorentina possa rialzarsi, anche perché fortunatamente il ritorno contro il Genoa sarà alla terzultima