L’ufficialità di Dzeko arriverà a breve. Il ritardo è di natura burocratica, fiscale con la Turchia

Edin Dzeko alla Fiorentina, tutto fatto: manca pochissimo per gli ultimi dettagli e per l’ufficializzazione dell’acquisto da parte dei viola, dell’ormai ex Fenerbahce. Il giocatore è tornato dalla famiglia dopo aver sostenuto le visite mediche, che sono andate bene, così come il primo incontro con i dirigenti al Viola Park.

Quello che resta da limare sono gli ultimi dettagli burocratici (quelli che stanno anche fermando l’ufficialità di Pioli ndr) e i bonus legati agli obiettivi individuali, situazioni dunque che fanno da contorno a un accordo già di fatti trovato. Una volta risolte queste ultime questioni, verranno apposte le firme sui contratti, presumibilmente poco prima del raduno della Fiorentina. Quindi, nessuna preoccupazione, ancora qualche giorno e il cigno di Sarajevo vestirà viola e sarà pronto per la nuova avventura. Lo riporta calciomercato.com