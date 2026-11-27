L'Udinese recupera Alaba, l'ex Real Madrid partirà titolare domenica contro la Fiorentina

L'ex giocatore austriaco del Real sfiderà Mastantuono domenica a pranzo

David Alaba è tornato a disposizione e, stando a quanto riporta Il Messaggero Veneto, potrebbe partire titolare contro la Fiorentina. Riscontri incoraggianti e possibile passaggio a una difesa a quattro per il tecnico bianconero Paolo Zanetti, che non ha ancora sciolto i dubbi sull'assetto tattico.

Arrivano invece ulteriori conferme sullo stop di Keinan Davis: l'attaccante ha svolto ancora lavoro differenziato senza rientrare con i compagni, rendendo probabile la sua indisponibilità per il prossimo match. Il giocatore sta ancora recuperando da un affaticamento muscolare alla gamba destra.