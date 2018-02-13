Lucchini: "Mancini è forte, può seguire le orme di Caldara. Rigore? Episodio non chiaro"

Stefano Lucchini, ex difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La rifondazione della Fiorentina è iniziata con Pioli: scelta giusta, è un allenatore importante. Per me sta l...

Stefano Lucchini, ex difensore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "La rifondazione della Fiorentina è iniziata con Pioli: scelta giusta, è un allenatore importante. Per me sta lavorando bene: non ci si possono attendere subito risultati da alta classifica. Può creare qualcosa di bello per il futuro".

Prosegue su un giovane attualmente in forza all'Atalanta: "Mancini? È forte, ha sfruttato l'occasione e può ripercorrere il cammino di Caldara. Ha le caratteristiche da giocatore di A, Gasp saprà gestirlo al meglio".

E conclude sul VAR: "VAR? C'è da migliorare. Ci sono ancora polemiche anche se molti errori sono stati eliminati. Le discussioni sull'episodio di Fiorentina-Juve sono scaturite perché l'episodio è poco chiaro".