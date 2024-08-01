Lucchesi si presenta a Venezia: "Pronto a ripagare la fiducia della società e del mister, darò il massimo"

Lorenzo Lucchesi è un nuovo calciatore del Venezia. Il difensore italiano si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito le prime parole: "Vestire la maglia del...

Lorenzo Lucchesi è un nuovo calciatore del Venezia. Il difensore italiano si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito le prime parole: "Vestire la maglia del Venezia, in una stagione così importante, per me è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Sono pronto a ripagare la fiducia della Società e del mister dando quotidianamente il massimo. Non vedo l’ora di giocare al Penzo, uno stadio dove si sente moltissimo il calore dei tifosi arancioneroverdi, che spero di incontrare al più presto.”

DI MARZIO RIVELA: “DE GEA PROPOSTO ALLA FIORENTINA, MA IL PROFILO PREFERITO DALLA SOCIETÀ È TURATI”

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