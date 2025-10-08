Lucchesi duro: “ I giocatori della Fiorentina si devono svegliare. Per vincere serve uno spirito diverso”

L’ex dirigente della fiorentina, Stefano Lucchesi, ha parlato di come la Fiorentina debba avere uno spirito diverso per uscire dalla crisi.

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto durante “Palla al centro” su RadioFirenzeViola , analizzando il modo in cui dovrebbe giocare la squadra di Pioli e gli interpreti da schierare.

Queste le sue parole: “ Durante questi momenti devi schierare chi ti dà più affidabilità perchè devi riprendere un trend. Ovviamente per l’interesse aziendale vanno tenuti tutti sul pezzo ma per salvaguardare il patrimonio serve prima uscire da questa situazione difficile. Domenica la Fiorentina non mi è piaciuta,non mi sono piaciuti gli atteggiamenti su come hai preso i gol. I giocatori stanno rendendo molto ma molto poco. Pioli ha esperienza, ha uno staff,hanno strumenti per fare le giuste valutazioni e vedere come sta la squadra sia fisicamente che mentalmente. Una squadra che vuole vincere ha uno spirito diverso.