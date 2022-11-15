Luca Lotti ''perdona'' Sozza: ''Episodi come quelli di Milano capitano dappertutto, Italiano mi piace''

L'ex ministro dello sport Luca Lotti ha parlato delle dubbie decisioni arbitrali di Milano e della sua stima per Italiano.

Sembra voler gettare acqua sul fuoco l'ex ministro dello sport Luca Lotti, che intervenuto in diretta dalla presentazione del libro ''Coverciano, la leggenda che continua'' ha parlato della Fiorentina e degli episodi di San Siro:

''Stadio? Il percorso preso è arduo, ma spero che vada tutto bene. Non possiamo sempre accusare gli arbitri. È una categoria che dobbiamo difendere tutti, perché scendono in campo sempre per dare il massimo. Quelli di Milan-Fiorentina sono episodi che capitano in tutti i campi di calcio, l'importante è sapere di andare in campo per dare il meglio di sé. I viola sono una bella squadra. Sta recuperando dopo un periodo buio, ma Italiano è un grande allenatore. Sono convinto che la Fiorentina potrà fare bene, a partire dalla fine dello stop dedicato al Mondiale. Il 4 di gennaio torneremo in campo e chissà che squadre ci saranno. Vivremo un altro campionato".

VICARIO E' UN GRANDE RIMPIANTO

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