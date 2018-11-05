L’ottobre infelice di Pioli: perse cinque posizioni. La Fiorentina vince solo contro gli ultimi...

Quattro partite, cinque posizioni perse. Il Corriere Fiorentino usa la metafora di un'automobile con dei problemi e una sola sosta disponibile, a gennaio. Fino ad oggi la Fiorentina è riuscita a vince...

Quattro partite, cinque posizioni perse. Il Corriere Fiorentino usa la metafora di un'automobile con dei problemi e una sola sosta disponibile, a gennaio. Fino ad oggi la Fiorentina è riuscita a vincere solo contro squadre di bassa classifica, con le prime sono arrivate tre sconfitte, mentre con le dirette concorrenti il bilancio è peggiorato.