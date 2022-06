Lutto Fiorentina: lo storico stopper del secondo scudetto Giuseppe Brizi si è spento a 80 anni

Elegante come sempre, se n’è andato in ospedale, nella sua Macerata Giuseppe Brizi, stopper del secondo scudetto della Fiorentina, uno dei grandi eroi della storia viola.

Era ricoverato in terapia intensiva da due settimane a causa di una polmonite.Difensore di estrema correttezza, intelligenza tattica e classe, ha giocato in viola 280 partite in Serie A (389 contando anche le coppe) dal 1962 al 1976. Numeri da fedelissimo. Per capire il suo valore, basti dire che quando è stato spostato da stopper a libero (ruolo in cui ha dato ilmeglio di sé) è stato paragonato al grande Franz Beckenbauer.

Tifoso viola fin da ragazzo, a 14 anni festeggia a distanza, a Macerata, il primo scudetto conquistato dalla magnifica squadra di Bernardini nel 1955-56. Tredici anni dopo è uno dei grandi artefici, in campo, del secondo scudetto gigliato nel 1968-69 con Pesaola in panchina. In viola vince anche due volte la Coppa Italia. Lo scrive la Nazione.it