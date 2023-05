L’ottavo posto per la Fiorentina è possibile: una vittoria ottenuta senza chissà quale sforzo

È sempre qui la festa. Da giovedì, a domenica. Dal pass per la finale di Coppa Italia ad un successo che in campionato mancava da tre gare e che permette alla Fiorentina di restare li, alle spalle delle prime sette. E questo, adesso, l’obiettivo. Chiudere il campionato mettendosi in condizione di non avere rimpianti qualora la Juventus finisse fuori dall’Europa.

Una vittoria netta, comunque, ottenuta risparmiando diversi titolari e senza chissà quale sforzo. Difficile pretendere di più. Arrivata alla fine di un aprile che l’ha vista correre da una parte all’altra d’Italia e d’Europa alla ricerca di un doppio sogno (Coppa Italia e Conference) la Fiorentina, pur volendo conquistare almeno l’ottavo posto, ha sfruttato la gara con la Sampdoria. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

