Natale austero Lotito spiazza tutti, cancella il cenone di Natale e porta la Lazio a messa!

Niente ristorante, brindisi o tavolate di lusso: il presidente biancoceleste ha scelto un programma alternativo

Il Natale della Lazio quest'anno avrà un sapore decisamente diverso. Il presidente Claudio Lotito ha infatti deciso di cancellare la tradizionale cena di gala organizzata ogni anno per calciatori, staff e dipendenti del club. Al suo posto, una scelta che ha già fatto discutere: tutta la squadra sarà accompagnata a messa.

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, l'appuntamento è fissato per la sera del 19 dicembre nella chiesa di San Tommaso Moro, nel quartiere romano di San Lorenzo. Un'occasione per ritrovarsi, vivere un momento di raccoglimento e scambiarsi gli auguri in vista delle festività.

Alla base della decisione ci sarebbe la volontà della società di mostrare sensibilità nei confronti delle tante famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica. Un gesto di solidarietà che arriva anche dopo le polemiche degli ultimi giorni, alimentate dalle indiscrezioni su una possibile cena organizzata addirittura a Milano anziché nella Capitale.

Lotito ha così risolto ogni discussione alla radice: niente ristorante, niente gala e niente tavolate di lusso. Per i biancocelesti, quest'anno, il tradizionale appuntamento natalizio sarà in chiesa. Una scelta decisamente fuori dagli schemi che, come spesso accade quando si parla del patron laziale, non passerà inosservata.