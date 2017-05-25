L'ora della verità: Della Valle a Firenze per convincere Bernardeschi.

Sta per arrivare l'ora X, la resa dei conti è dietro l'angolo. Stando a quanto riporta Repubblica, Andrea Della Valle sbarcherà a Firenze con l'obiettivo di convincere Federico Bernardeschi a restare...

Sta per arrivare l'ora X, la resa dei conti è dietro l'angolo. Stando a quanto riporta Repubblica, Andrea Della Valle sbarcherà a Firenze con l'obiettivo di convincere Federico Bernardeschi a restare in viola. Il futuro del numero dieci è ancora tutto da scrivere e il rinnovo che tarda ad arrivare, alimenta ancor più i dubbi legati alla sua permanenza a Firenze. La visita lampo del patron viola è volta proprio a diradare la nebbia che avvolge il futuro del fantasista e capire realmente le sue intenzioni. Difficile che possa bastare un semplice confronto, più verosimilmente ci si dovrà spingere oltre, accettando di porre una clausola rescissoria non proibitiva per gli altri club sul nuovo contratto, di modo che il ragazzo non debba sentirsi "prigioniero" della Fiorentina.