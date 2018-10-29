Lopetegui esonerato, Conte ad un passo dal Real Madrid. Su wikipedia è già ufficiale

Antonio Conte al Real Madrid. L’ufficialità dell’arrivo del nuovo allenatore al Bernabéu non è ancora arrivata, ma gli ultimi dubbi sembrano ormai scomparsi. Lo dimostra anche la pagina Wikipedia del...

Antonio Conte al Real Madrid. L’ufficialità dell’arrivo del nuovo allenatore al Bernabéu non è ancora arrivata, ma gli ultimi dubbi sembrano ormai scomparsi. Lo dimostra anche la pagina Wikipedia del tecnico leccese, che nella propria versione in lingua spagnola lo presenta già come “entrenador del Real Madrid”. Il dopo-Lopetegui è pronto a partire, con l’ex Juventus a prendere le redini del club campione d’Europa. Florentino Pérez ha scelto Conte per rialzare i Blancos dopo un periodo a dir poco deludente, culminato con la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. Ufficiale? Soltanto su Wikipedia. Ma Conte è ormai a un passo dal Real.

fonte: Ilbianconero.com