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Longoria: "Abbiamo parlato e discusso per Lirola della Fiorentina"

Lirola potrebbe tornare in Francia.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 18:02
Longoria: "Abbiamo parlato e discusso per Lirola della Fiorentina" -
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Longoria: "Abbiamo parlato e discusso per Lirola della Fiorentina"

Nella conferenza stampa di presentazione di, Konrad de la Fuente, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato del futuro terzino spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola.

Ecco le sue parole: "Sulla fascia destra ci manca qualcosa, è molto ovvio. Per il terzino destro Pol Lirola abbiamo parlato e discusso con la Fiorentina. A Marsiglia ha lasciato un'ottima impressione, concludendo bene anche il campionato. Saremmo davvero felici di averlo, però ci sono determinate dinamiche di mercato e adesso è sotto contratto con un altro club".

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