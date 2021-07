Lo stadio Franchi riapre al 50%: i tifosi saranno obbligati ad avere il Green Pass

Ma se l’obbligo di green pass per lo stadio era nell’aria già da qualche giorno, la vera novità emersa ieri riguarda la capienza. Grazie alla spinta del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, all’appoggio di diversi ministri e soprattutto alla volontà del premier Draghi (con- vinto che sia necessario dare un valore importante al green pass non solo per tutelare la salute, ma anche per spingere la campagna vaccinale), il Consiglio dei ministri ha infatti alzato tutte le quote per ospitare gli appassionati in stadi e palazzetti: così in zona bianca per gli impianti al- l’aperto si passa dal 25% testato nelle quattro gare dell’Europeo all’Olimpico di Roma al 50% del- la capienza, mentre per quelli al chiuso si arriva al 25%. Cambiano anche i parametri in zona gialla: qui il numero massimo di persone ammesse non può essere superiore a 2500 per gli impianti all’aperto e a 1000 nei luoghi chiusi, ma in caso di strutture piccole non si potrà comunque andare oltre al 25% della capienza. Un risultato importante ottenuto dal numeroso fronte aperturista dal governo, capace di convincere il ministro Speranza che fino all’ultimo ha cercato di mantenere la quota al 25%, arrivando poi al 30%. La Vezzali, come da lei comunicato ieri mattina in una nota, aveva proposto il 75%, alla fine si è lavorato di mediazione portando a casa il 50. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

