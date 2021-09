Lo slogan di Italiano: “Nessuno resti indietro”. Non solo chiacchiere, gioca chi sgobba in allenamento

“Ora il compito di far vivere questo piccolo insperato sogno di una squadra che diverte e le suona pure agli avversari tocca a mister Italiano – scrive Repubblica -, lo slogan “nessuno resti indietro”. E mica è uno slogan, la formazione messa in campo con l’Atalanta dimostra che quelle del nostro allenatore non sono chiacchiere: gioca chi sgobba in allenamento”.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA SCRIVE: “I SEI SUCCESSI CONSECUTIVI DELLA FIORENTINA? NELLA PREISTORIA, C’ERANO ANCORA I DELLA VALLE”