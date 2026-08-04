Lo Monaco: "Proposi Mastantuono ai viola tre anni fa, col suo arrivo la Fiorentina avrebbe una squadra stellare"

Il punto di vista di Pietro Lo Monaco sul possibile arrivo di Franco Mastantuono che renderebbe ancora più intrigante il roster della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro, l'ex direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato del possibile approdo di Mastantuono alla Fiorentina, rivelando un curioso retroscena:

"Lo proposi alla società viola già tre anni fa, quando giocava ancora nel River Plate".

Lo Monaco ha poi espresso un giudizio positivo sul mercato della Fiorentina:

"La società si sta muovendo bene, gli acquisti sono tutti molto interessanti e c'è curiosità nel vedere come verranno valorizzati sul campo". Qualche perplessità, invece, sul sistema di gioco: "Se l'idea è il 4-3-3, al momento mancano gli esterni offensivi adatti per interpretarlo".

Secondo l'ex dirigente, l'assetto più adatto sarebbe il 4-3-2-1:

"Mi sembra una soluzione più logica. Un centrocampo formato da Fagioli, Oulai e Atta rischierebbe di essere poco equilibrato. Inserendo Cher Ndour si potrebbe dare maggiore solidità, avanzando Atta sulla trequarti. Con l'eventuale arrivo di Mastantuono, la Fiorentina diventerebbe una squadra stellare".

Infine, Lo Monaco ha descritto le caratteristiche del talento argentino:

"Lo seguo da tempo, l'ho visto per la prima volta quattro anni fa e ha esordito con il River Plate a soli 15 anni, un dettaglio che dice molto sul suo valore. È un giocatore che ama accentrarsi e partire da destra finirebbe per limitarne le qualità, perché non è un vero esterno d'attacco".