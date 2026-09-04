Lo Monaco: “Mi intriga molto la Fiorentina nonostante la brutta partenza. Mastantuono? Sono curioso di lui”

Lo Monaco parla del calciomercato estivo

Secondo quanto riportato da Radio Tuttomercatoweb è intervenuto Lo Monaco parlando del mercato della serie A e della Fiorentina: “La griglia è Inter, Roma e Napoli, intendo quella del campionato. Il Napoli aveva operato massicciamente lo scorso anno, è una rosa di valore già ma ha un'età media alta. Poi ci metto il Como. Mi intriga, nonostante la partenza stentata, la Fiorentina, con giocatori ottimi come livello, vedi Atta, Mastantuono, ma serve farli diventare squadra. Il Como? Hanno un credo loro, hanno la piena coscienza dei propri mezzi. Sono dinamici, ben messi in campo, grande equilibrio. Il miglior colpo? Lo ha fatto la Roma come qualità-prezzo lo scorso anno con Malen. Sono curioso di vedere come si adatterà Mastantuono. Se lo farà, ci farà divertire".