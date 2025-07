Lo Faso sicuro: “Pioli allenatore ideale per la Fiorentina. Quando mi sono infortunato veniva spesso a trovarmi”

Dalla Serie A alla Kings League. Simone Lo Faso è uno dei protagonisti della competizione che abbraccia creators, calciatori e altre figure che ruotano attorno al calcio. L’attaccante palermitano classe 98 si è messo in mostra e ha sfoderato il suo talento anche nel mondo Kings. Si è raccontato a TuttoMercatoWeb.com soffermandosi anche sulla sua esperienza alla Fiorentina durante la prima avventura in panchina di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

A proposito di Serie A. In passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Con Stefano Pioli, che adesso è tornato a vestire viola.

“È l’allenatore ideale per la Fiorentina. Anche al Milan ha dimostrato di essere un grande tecnico anche sul piano della gestione. Chi lo conosce bene mi ha detto che ha avuto la capacità di trattare Leao come un figlio e i risultati si sono visti. Di lui ricordo che quando mi sono infortunato veniva spesso in clinica facendomi sentire la sua presenza”.