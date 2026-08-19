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Liverani: "Kean non va ceduto, la missione viola è trattenerlo a Firenze ancora a lungo"

L'ex giocatore e allenatore ha parlato di Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 10:50
Liverani: "Kean non va ceduto, la missione viola è trattenerlo a Firenze ancora a lungo" -
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A Radio Amore News è intervenuto l'ex giocatore viola Fabio Liverani per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un gran mercato e non da squadra in lotta per non retrocedere. Questo mercato le dà un posto tra le prime 8. Adesso l'obiettivo è tenere Kean che non sarà facile anche perché poi è dura rimpiazzarlo e il tempo rimasto è poco. Questa bella rivoluzione va coronata con la missione di tenere Kean."

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