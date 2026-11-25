Liverani consiglia: "Fiorentina pensi a giocare meno bene e a fare punti. Udine uno spartiacque"

"Sono arrivati tanti giovani talenti ma tutti stanno deludendo. Io penso che un po' di errori in sede di mercato ci siano stati"

Fabio Liverani ha parlato a Radio Firenze Viola soffermandosi sul momento negativo della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina così in basso e non so la motivazione. Ho visto grandi operazioni e investimenti fatti negli ultimi anni ma poi non sono state rispettate le previsioni. Sono arrivati tanti giovani talenti ma tutti stanno deludendo. Io penso che un po' di errori in sede di mercato ci siano stati".

Di che tipo?

"E' stata costruita una squadra per fare il 4-3-3 ed è stato poi scelto in corsa un allenatore che con la difesa a quattro gioca poco. Io non penso che la Fiorentina rischi di retrocedere, almeno tre o quattro squadre inferiori ai viola ci sono, però è pericoloso scherzare col fuoco".

A suo avviso Vanoli rischia?

"Se non c'è la svolta, è normale che l'allenatore possa essere messo in discussione. Il calcio funziona così. Sono certo che la gara di Udine possono essere uno spartiacque".

Come si mette a posto una difesa che prende così tanti gol?

"E' difficile trovare una quadra perché poi Vanoli ha provato tutti i giocatori a sua disposizione. Oggi la Fiorentina deve pensare a portare punti a casa: pensi a giocare meno bene e a fare risultati. Adesso i punti iniziano a pesare molto".

A centrocampo Oulai e Fagioli possono giocare insieme?

"Mi piacciono entrambi anche se hanno caratteristiche diverse. Io sono un estimatore di Fagioli ma per ora non è mai riuscito a fare quel click per il salto in avanti. Lo abbiamo sostenuto in tanti ma adesso anche lui deve dare la svolta alla sua carriera. Per me non possono giocare insieme in un centrocampo a due".

Il modulo giusto per questa squadra, a suo avviso, qual è?

"La squadra era costruita in estate per fare il 4-3-3. Poi la quadra ancora non è stata trovata ma io fossi la Fiorentina insisterei su questo modulo. Mastantuono non è forse un esterno al 100% ma quella zona di campo la copre bene".