Lirola, opzione per giugno se la Fiorentina sfrutterà l'intreccio con Sassuolo e Juventus...
Alla Fiorentina piace Pol Lirola, terzino classe ’97, di proprietà Juventus e in prestito al Sassuolo. Il discorso è complesso, visto che bianconeri e emiliani potrebbero trovarsi d’accordo già a genn...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2018 09:55
Alla Fiorentina piace Pol Lirola, terzino classe ’97, di proprietà Juventus e in prestito al Sassuolo. Il discorso è complesso, visto che bianconeri e emiliani potrebbero trovarsi d’accordo già a gennaio per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno spagnolo in neroverde. Un’operazione che può essere però sfruttata ugualmente dalla Fiorentina, che potrebbe bloccare adesso per l’estate il giocatore. Lo riporta La Nazione.