Lirola, opzione per giugno se la Fiorentina sfrutterà l'intreccio con Sassuolo e Juventus...

Alla Fiorentina piace Pol Lirola, terzino classe ’97, di proprietà Juventus e in prestito al Sassuolo. Il discorso è complesso, visto che bianconeri e emiliani potrebbero trovarsi d’accordo già a genn...

A cura di Redazione Labaroviola 27 gennaio 2018 09:55

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