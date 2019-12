Il difensore spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

“Oggi conta solo vincere per dare una svolta al nostro campionato ed andare in vacanza con tranquillità. Il gol di Vlahovic? Può dare una spinta, una prodezza così può dare fiducia necessaria per vincere oggi”.