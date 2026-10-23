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"L'Inter è vulnerabile, la difesa non è perfetta e la Fiorentina potrebbe approfittare delle lacune"

Il figlio dell'ex storico capitano nerazzurro ha parlato prima della gara coi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2026 17:56
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"L'Inter è vulnerabile, la difesa non è perfetta e la Fiorentina potrebbe approfittare delle lacune" -
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Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Gianfelice Facchetti — figlio dello storico capitano nerazzurro Giacinto — si è espresso sul prossimo scontro tra Inter e Fiorentina, analizzando il momento delle due squadre.

Le novità tattiche dell'Inter

"La squadra nerazzurra sta provando ad arricchire il proprio repertorio rispetto alle passate stagioni — ha spiegato Facchetti — ma questo processo la rende inevitabilmente più vulnerabile e concede ampi spazi agli avversari. Ogni evoluzione richiede tempo e moderazione: servirebbe la maturità di giudicare il lavoro nel suo insieme, guardando alla crescita a lungo termine."

Le considerazioni su Vanoli

Passando al fronte viola, Facchetti si è soffermato sul tecnico:

"Nella passata stagione Vanoli ha firmato una vera impresa, raddrizzando un'annata che pareva ormai compromessa. Trovai incomprensibile la scelta di separarsi da lui a fine campionato. Parliamo di un tecnico preparato che paga solo la mancanza di un adeguato sostegno mediatico, pur avendo sempre messo sul campo dedizione e grande professionalità."

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