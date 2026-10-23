"L'Inter è vulnerabile, la difesa non è perfetta e la Fiorentina potrebbe approfittare delle lacune"

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Gianfelice Facchetti — figlio dello storico capitano nerazzurro Giacinto — si è espresso sul prossimo scontro tra Inter e Fiorentina, analizzando il momento delle due squadre.

"La squadra nerazzurra sta provando ad arricchire il proprio repertorio rispetto alle passate stagioni — ha spiegato Facchetti — ma questo processo la rende inevitabilmente più vulnerabile e concede ampi spazi agli avversari. Ogni evoluzione richiede tempo e moderazione: servirebbe la maturità di giudicare il lavoro nel suo insieme, guardando alla crescita a lungo termine."