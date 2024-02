L’Inter cala il poker all’Atalanta, finisce 4-0 a San Siro: la Dea resta a +5 dalla Fiorentina

Ennesima goleada per l’Inter, che vince 4-0 contro l’Atalanta di Gasperini. Ben due gol annullati in apertura del match, prima ai bergamaschi con De Ketelaere per un tocco di mano di Miranchuk, poi ai nerazzurri per un fuorigioco, vanificando il gol di Barella. A sbloccare il match il gol di Darmian al 26′, dando il via al valzer tagliente che verrà alimentato da Lautaro Marrtinez al 45+1. Nella ripresa, un tocco di mano di Hateboer consegna il penalty all’Inter. Martinez si presenta sul dischetto, calcia e Carnesecchi para, tuttavia Di Marco insacca sulla ribattuta al minuto 54. L’ultimo gol del match lo segna Frattesi al 71′, che dà il colpo di grazia alla Dea. La squadra di Gasperini non sfrutta il recupero della 21° giornata per allungare sulle inseguitrici, ancorandosi al 5° posto alle spalle dal Bologna a 46 punti. Soltanto 5 misure la separano dalla Fiorentina, a quota 41 punti al 7° posto.

