L'indiscrezione del Corriere Fiorentino: Della Valle torna a Firenze per la Juventus. I dettagli...
Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo la visita in ritiro a Bologna di sabato che pare aver dato buoni risultati, in settimana probabilmente Andrea Della Valle (ieri ha visto la partita solo in tv...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 09:50
Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo la visita in ritiro a Bologna di sabato che pare aver dato buoni risultati, in settimana probabilmente Andrea Della Valle (ieri ha visto la partita solo in tv) si rivedrà a Firenze. Tornare a contatto con la squadra dopo tanto tempo lo ha emozionato e poi questa è la settimana che porta alla Juve. Una partita che nessuno a Firenze considera come le altre: «Vi vogliamo così», cantano i tifosi.