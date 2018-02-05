L'indiscrezione del Corriere Fiorentino: Della Valle torna a Firenze per la Juventus. I dettagli...

Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo la visita in ritiro a Bologna di sabato che pare aver dato buoni risultati, in settimana probabilmente Andrea Della Valle (ieri ha visto la partita solo in tv...

Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo la visita in ritiro a Bologna di sabato che pare aver dato buoni risultati, in settimana probabilmente Andrea Della Valle (ieri ha visto la partita solo in tv) si rivedrà a Firenze. Tornare a contatto con la squadra dopo tanto tempo lo ha emozionato e poi questa è la settimana che porta alla Juve. Una partita che nessuno a Firenze considera come le altre: «Vi vogliamo così», cantano i tifosi.