LIMITI TECNICI EVIDENTI, FASE OFFENSIVA STERILE, DIFESA DA CHAMPIONS. RIVOLUZIONE MERCATO A CENTROCAMPO

Due punti persi. Partiamo da qui, dal fatto che oggi una Fiorentina normale avrebbe battuto facilmente un Milan che per pareggiare ha fatto davvero poco.Dopo la gara di oggi emerge ancora una volta un...

Due punti persi. Partiamo da qui, dal fatto che oggi una Fiorentina normale avrebbe battuto facilmente un Milan che per pareggiare ha fatto davvero poco.

Dopo la gara di oggi emerge ancora una volta una Fiorentina dalla doppia faccia, da una parte c'è una fase difensiva praticamente perfetta, dall'altra una fase offensiva che non produce niente. O meglio, ci potrebbero essere anche i migliori schemi del mondo, ma se si sbagliano appoggi facili, passaggi di ogni genere, se si sbagliano sistematicamente le scelte delle giocate allora far gol diventa un'impresa ardua.

Oggi Thereau e Benassi hanno offerto il peggio di loro stessi. E non è la prima volta. Certo, si può sbagliare una partita, si può sbagliare un passaggio, ma i limiti tecnici della squadra viola stanno emergendo partita dopo partita, sono evidentissimi. Contate quanti palloni e quanti passaggi hanno sbagliato oggi Benassi e Thereau ma anche Simeone e Gil Dias. Una marea.

Tutte ripartenze mandate in fumo e situazione favorevoli sprecate. Almeno 6 volte la squadra viola ha perso un'azione che poteva portare ad una chiara occasione da gol per un passaggio sbagliato o un movimento errato.

Bisogna lavorare su questo, perché non è possibile che domini a Cagliari ma vinci solo uno a zero, che domini il Genoa a Firenze ma non riesci a segnare, che metti ad una porta la Lazio nel secondo tempo ma non riesci a fare nemmeno un tiro in porta, che chiudi il Milan per 90 minuti nella propria metà campo ma fai solo un gol e Donnarumma torna a casa con al massimo due parate fatte e nemmeno tanto difficili. Bisogna cambiare.

Ci manca la qualità, Eysseric e Saponara sono i giocatori che devono darla negli ultimi 30 metri mentre a centrocampo non ci sono alternative.

Carlos Sanchez e Cristoforo sono sul mercato. Corvino sta cercando di prendere almeno due rinforzi in quella zona di campo per colmare i limiti tecnici e non solo nel mezzo. Ce la farà Pantaleo? Pioli e il popolo viola lo sperano, la Fiorentina ne ha terribilmente bisogno.

Flavio Ognissanti