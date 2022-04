Lezione di Italiano a Spalletti: la Fiorentina strappa un lembo di scudetto del Napoli

Il Corriere dello Sport stamani in edicola fa un’analisi su Napoli-Fiorentina. Ritorna all’albergo di Firenze nel 2018 fino al Maradona di ieri, un viaggio negli inferi per il Napoli che affronta i propri demoni. Italiano dà una durissima lezione a Spalletti. Per 97′, il lembo dello scudetto viene strappato, la Fiorentina vuole regalarsi l’Europa League.

