Lezione di calcio alla Juventus, vince la Lazio. Fiorentina a soli 3 punti dai bianconeri. Vlahovic fantasma

Questa è una Lazio da Champions e l’ha legittimato più che mai questa sera: 2-1 sulla Juventus, secondo posto sempre più saldo e il cielo biancoceleste di Roma sempre più innamorato di Sarri. La Juve cade ancora una volta nella Capitale, lì dove un mese fa aveva conosciuto l’ultima sconfitta in campionato.

La grande novità di Maurizio Sarri è il ritorno di Ciro Immobile nell’undici titolare. Il capitano si era rivisto nell’ultimo turno contro il Monza, giocando 25′ ma non era in campo dal primo minuto dal 3 marzo. Juventus senza Massimiliano Allegri per un attacco influenzale, in panchina ci va Marco Landucci. E in campo viene preferito Alex Sandro con Danilo a rifiatare in panchina.

Lazio che ha il pallino del gioco con un Milinkovic dominante a centrocampo e un Immobile voglioso di tornare al gol. Juve che si difende bene se pur rischiando in qualche occasione la pressione biancoceleste. Bremer è provvidenziale in un intervento su Milinkovic-Savic da due passi, Szczesny dice no a una conclusione di Immobile. La svolta al 38′ quando Marusic dalla sinistra pesca Milinkovic-Savic, che vince un duello con Alex Sandro, stoppa il pallone e da pochi passi supera Szczesny. Rete contestata dai giocatori della Juventus che evidenziano un fallo proprio del serbo ai danni del brasiliano. Rete rivista al VAR con Di Bello che resta della sua idea e convalida. Reazione rabbiosa della Juventus che trova subito il pari con Adrien Rabiot. Corner che trova l’incornata di Bremer, respinta di piede di Provedel che nulla può sulla ribattuta del francese: 1-1 al 42′. E si interrompe dopo 607′ l’imbattibilità di Provedel.

Il pari e l’intervallo rilassano la Juventus che cede nuovamente il gioco alla Lazio. Al 53′ la partita cambia nuovamente e stavolta non c’è nulla da contestare. Segna Zaccagni al termine di una splendida azione corale. Felipe Anderson punta Alex Sandro sulla destra e poi mette in mezzo, Luis Alberto vede l’inserimento sull’out opposto di Zaccagni e lo serve di tacco. L’esterno offensivo apre il piatto e supera Szczesny.

Cuadrado soffre Zaccagni, rimedia un giallo e rischia anche un rosso. Kostic non è pervenuto e Di Maria ha solo qualche sprazzo che non porta a nulla. Vlahovic invece prosegue il suo digiuno e alla fine esce acciaccato. Landucci si gioca le carte Milik e Chiesa in avanti mentre prova a dare qualità a centrocampo con Paredes. La reazione della Juventus si inizia a vedere nell’ultimo quarto d’ora e il forcing diventa sempre più incessante. La Lazio però, oltre a fare un bel calcio, sa anche difendere bene.

Lazio che sale a +5 sul terzo posto, ora occupato dalla Roma, sei vittorie e un pareggio nelle ultime 7 partite e morale a mille. Per la Juventus un brusco stop e l’Atalanta sesta in classifica, anch’essa sconfitta, resta quattro punti sopra. Si deve voltare subito pagina: giovedì è tempo di Europa League con la partita contro lo Sporting CP. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI DRAGOWSKI A FINE PARTITA