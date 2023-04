Dragowski: “Potevamo vincerla. Biraghi mi ha mandato quel paese dopo le parate”

Il portiere dello Spezia ed ex Fiorentina Bartłomiej Drągowski ha parlato a DAZNdopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro i viola: “Potevamo vincerla, abbiamo sofferto in alcuni momenti difficili. Complimenti a tutti i ragazzi che quando entrano dalla partita ci danno una mano. La squadra c’è, potevamo anche vincere la partita”.

NZOLA “Ogni tanto ci sta di lanciare un mio compagno verso la porta, quando riesco devo provarci. In questo caso ha contribuito anche il vento”.

BIRAGHI “Biraghi mi ha mandato a quel paese? Si, ma ho un buonissimo rapporto con questi ragazzi. Hanno fatto nove vittorie di fila, sono dei grandissimi giocatori e voglio a loro molto bene”.