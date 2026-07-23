L’ex viola Harrison vicino al ritorno in MLS: New England Revolution pronti ad accogliere l’esterno offensivo

L'avventura di Jack Harrison alla Fiorentina è terminata. Non c'è stato il riscatto della società viola e il giocatore è già rientrato al Leeds, in Inghilterra, con un bilancio complessivo di 1 gol e 3 assist in maglia gigliata

L'avventura di Jack Harrison alla Fiorentina è terminata. Non c'è stato il riscatto della società viola e il giocatore è già rientrato al Leeds, in Inghilterra, con un bilancio complessivo in Serie A di 1 gol e 3 assist. Quella in prestito alla Fiorentina non sarà però l'ultima tappa del suo 2026. Il classe 96, originario di Stoke-on-Trent, sembra ormai pronto a lasciare nuovamente il campionato inglese per intraprendere una nuova esperienza professionale.

A muoversi con insistenza e decisione sarebbe la squadra statunitense New England Revolution, con una trattativa in fase avanzata (almeno dalle indiscrezioni della società a stelle e strisce - ndr). Per Harrison si tratterebbe di un ritorno in MLS, campionato che conosce già bene, infatti tra il 2016 e il 2017 ha giocato con la maglia del New York City FC, prima del suo trasferimento in Premier League.