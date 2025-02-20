L'ex medico Manzuoli: "Gudmundsson? Caso poco frequente, stop di circa 2 mesi"

Non ho mai avuto una patologia del genere

Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, è intervenuto a La Nazione per analizzare l'infortunio di Albert Gudmundsson: "Può darsi che sia caduto sui glutei nei pochi minuti che ha giocato contro il Como. Non si parla di tempi particolarmente lunghi. Per la ripresa dell'attività agonistica si consiglia in genere un periodo di stop intorno ai due mesi ma è tutto variabile in base al caso specifico. Essendo una zona impossibile da immobilizzare, l'unica cosa da fare è evitare le sollecitazioni meccaniche. Sono fiducioso che possa tornare a disposizione intorno al periodo pasquale. Se ho mai visto un infortunio del genere? No, quando ho fatto il medico nelle società di Serie A una patologia del genere non l'ho mai avuta. È una cosa poco frequente tra i calciatori".