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L'ex arbitro Chiesa spiega: "Calcione di Caicedo su Pezzella, il rigore c'era"

L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, intervistato da Calciomercato.com, ha commentato il rigore che, nel finale di partita, ha consentito alla Fiorentina di pareggiare i conti contro la Lazio:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 13:02
L'ex arbitro Chiesa spiega: "Calcione di Caicedo su Pezzella, il rigore c'era" -
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Pezzella
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L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, intervistato da Calciomercato.com, ha commentato il rigore che, nel finale di partita, ha consentito alla Fiorentina di pareggiare i conti contro la Lazio: "Calcione di Caicedo su Pezzella nell’area di rigore della Lazio, Massa lascia proseguire il gioco e viene poi richiamato dal Var Fabbri. Il penalty c’era".

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