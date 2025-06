L’ex allenatore di Fazzini: “Jacopo è pronto per il grande salto, ha grande stoffa: è un talento vero”

Antonio Buscè, ex allenatore di Fazzini all’Empoli Under-19, è stato intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb proprio sul possibile arrivo del numero dieci dell’Empoli alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Jacopo è pronto per il salto, ha dimostrato di che stoffa è fatto quest’anno che ha avuto qualche problemino fisico. A fine campionato ha fatto 5 gol in 7/8 partite, è tanta roba. Quando sta bene fisicamente riesce a fare delle cose in campo che pochi ragazzi della sua età riescono a fare.”

Sulle sue caratteristiche tecniche: “Secondo me è pronto per andare in una squadra con alte ambizioni. Fazzini è forte anche nell’uno contro uno e sa spostarsi la palla e crossarla con qualità. Senza dirgli nulla a livello tattico andava a cercarsi e prendersi il pallone da solo, e questo è un grande valore aggiunto: sa posizionarsi in campo senza indicazioni, e questi io li chiamo talenti.”