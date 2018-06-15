Labaro Viola

Letica? Niente Fiorentina, ha appena firmato un quadriennale con il Club Brugge

Karlo Letica, giovane croato classe '97, non sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Infatti, come reso noto dal Club Brugge attraverso i suoi canali social, l'estremo difensore ha firmato con il clu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 17:13
Letica? Niente Fiorentina, ha appena firmato un quadriennale con il Club Brugge -
Calciomercato
Fiorentina
Letica
Condividi

Karlo Letica, giovane croato classe '97, non sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Infatti, come reso noto dal Club Brugge attraverso i suoi canali social, l'estremo difensore ha firmato con il club belga per i prossimi quattro anni. L'ormai ex obiettivo di mercato viola lascia così l'Hajduk Spalato per u a cifra che si aggira, secondo le indiscrezioni, sui 3 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok