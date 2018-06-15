Letica? Niente Fiorentina, ha appena firmato un quadriennale con il Club Brugge
Karlo Letica, giovane croato classe '97, non sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Infatti, come reso noto dal Club Brugge attraverso i suoi canali social, l'estremo difensore ha firmato con il clu...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 17:13
Karlo Letica, giovane croato classe '97, non sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Infatti, come reso noto dal Club Brugge attraverso i suoi canali social, l'estremo difensore ha firmato con il club belga per i prossimi quattro anni. L'ormai ex obiettivo di mercato viola lascia così l'Hajduk Spalato per u a cifra che si aggira, secondo le indiscrezioni, sui 3 milioni di euro.