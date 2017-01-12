L'Equipe: la Fiorentina segue Terrier del Lille

L'attaccante classe '97 si sta affacciando con successo in Ligue 1

Secondo quanto riportato da L'Equipe pare che anche la Fiorentina stia seguendo con interesse le prestazioni di un giovane attaccante del Lille, Martin Terrier. Secondo i media d'oltralpe pare che alcuni osservatori della Fiorentina stiano monitorando con attenzione le prestazioni del francese classe '97 che, lo scorso fine settimana, è riuscito a segnare anche il suo primo gol da professionista in Coupe de France.