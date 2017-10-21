L'Equipe: la Fiorentina è la seconda squadra d'Europa per numero di calciatori francesi in rosa

La Fiorentina si classifica al secondo posto in una speciale classifica stilata dall'Equipe, ossia quella relativa al numero di francesi presenti nelle rose delle squadre dei maggiori campionati europ...

La Fiorentina si classifica al secondo posto in una speciale classifica stilata dall'Equipe, ossia quella relativa al numero di francesi presenti nelle rose delle squadre dei maggiori campionati europei. I viola, con ben quattro tesserati d'oltralpe, si posizionano al secondo posto alle spalle del Siviglia, che ne vanta invece cinque.

Nello specifico si tratta di Vincent Laurini, Jordan Veretout, Valentin Eysseric e Cyril Thereau che insieme hanno già totalizzato 1516 minuti di gioco. Nella rosa degli spagnoli figurano invece Langlet, Carole, Corchia, N’Zonzi e Ben Yedder, per un totale di 1929 minuti.