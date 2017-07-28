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L'Equipe: Kalinic è la priorità per l'attacco del Marsiglia

Il Milan prende tempo e, oltre all'Inter, ora si fa sotto anche il Marsiglia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:30
L'Equipe: Kalinic è la priorità per l'attacco del Marsiglia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La trattativa con la quale il Milan spera di assicurarsi le prestazioni di Nikola Kalinic sembra vivere una fase di stallo e, per questa ragione, sono diverse le società che stanno tentando di inserirsi nella trattativa. Infatti (dopo l'interesse manifestato dell'Inter), stando a quanto riportato dall'edizione odierna de L'Equipe, pare che anche il Marsiglia abbia messo gli occhi sull'attaccante croato. L'attuale numero 9 della Fiorentina viene descritto come il principale obiettivo della squadra francese che, stando alle indiscrezioni, sarebbe pronta a versare una cifra che oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro nelle casse della società gigliata. La pista che porta a Carlos Bacca, invece, resta al momento secondaria.

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