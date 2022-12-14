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L'Empoli spara alto per Parisi: 16 milioni base d'asta, Fiorentina e altre big italiane in fila per giugno

Parisi è stato fortemente accostato alla Fiorentina nel finale della finestra di mercato estiva ma adesso l'Empoli aumenta il prezzo del cartellino del classe 2000

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2022 18:19
L'Empoli spara alto per Parisi: 16 milioni base d'asta, Fiorentina e altre big italiane in fila per giugno -
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L'Empoli spara alto per Parisi: 16 milioni base d'asta, Fiorentina e altre big italiane in fila per giugno

Aumenta il prezzo del cartellino di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club toscano sarebbe intenzionato a chiedere 16 milioni di euro per il cartellino del difensore, dal momento che sarebbe molto richiesto sul mercato. Su Parisi, infatti, ci sarebbero Fiorentina, Juventus, Inter, Napoli e Lazio , pronti a battersi a partire da giugno.

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