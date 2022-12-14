L'Empoli spara alto per Parisi: 16 milioni base d'asta, Fiorentina e altre big italiane in fila per giugno

Parisi è stato fortemente accostato alla Fiorentina nel finale della finestra di mercato estiva ma adesso l'Empoli aumenta il prezzo del cartellino del classe 2000

Aumenta il prezzo del cartellino di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club toscano sarebbe intenzionato a chiedere 16 milioni di euro per il cartellino del difensore, dal momento che sarebbe molto richiesto sul mercato. Su Parisi, infatti, ci sarebbero Fiorentina, Juventus, Inter, Napoli e Lazio , pronti a battersi a partire da giugno.

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