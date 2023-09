L’Empoli sembra già una squadra di serie B, la Roma passeggia, è 7-0. Comunque sotto la Fiorentina

La prima vittoria in questo campionato della Roma assume dimensioni clamorose, sia per i giallorossi che per il malcapitato avversario. All’Olimpico, l’Empoli viene travolto con il pesantissimo risultato di 7-0, al termine di una gara senza storia dal primo all’ultimo minuto. I toscani si fanno gol praticamente da soli in più di un’occasione, i giallorossi ne approfittano e trasformano il successo in una goleada. Doppietta per Paulo Dybala, primo gol in giallorosso per Renato Sanches e Romelu Lukaku, prestazione monstre di Bryan Cristante e brilla pure il subentrato Andrea Belotti. Inizia la stagione della Roma e di José Mourinho, che schiera la LuPa – come Lukaku e Paulo – trovando reti da entrambi ma non ancora in coabitazione. Ci sarà tempo per affinare la sintonia di quella che potrebbe essere la miglior coppia gol del campionato italiano, nel frattempo la Roma smuove la propria classifica e si ripresenta decisamente più convincente dopo la sosta.

Da capire, semmai, dove inizino i meriti dei padroni di casa e dove le colpe dei toscani di Paolo Zanetti, adesso sulla graticola: serata preoccupante per l’Empoli, che alla quarta giornata è ancora a zero punti ma soprattutto a zero gol segnati. Primo tempo a senso unico. La partita della Roma inizia subito, per quella dell’Empoli bisogna aspettare un bel po’. Al primo cross di Kristensen, Walukiewicz spedisce Dybala dal dischetto con un tocco di mani francamente incomprensibile: la Joya sblocca la serata e il suo campionato. Al secondo traversone del danese, nessuno segue Renato Sanches che bagna il suo esordio da titolare con il primo gol in Serie A. Il tempo di sussultare per un tris immediato – palo di Paredes direttamente da calcio d’angolo – e Zanetti prova a trovare delle contromisure, avvicinando Cambiaghi a Destro. La riscossa dell’Empoli dura poco, a una decina di minuti dal duplice fischio i toscani si fanno ancora male da soli: Lukaku manda in porta Cristante, anticipato da Bereszynski, il cui rilancio carambola sul corpo di Grassi e finisce in rete. Scintille nel finale di frazione tra Cancellieri e N’Dicka, ma all’intervallo la partita è già ben indirizzata sul 3-0.

La goleada continua. A inizio ripresa proseguono i tentativi di Zanetti, che sostituisce il disastro Walukiewicz e inserisce anche Bastoni per Fazzini. La musica continua a suonarla l’orchestra Roma: Cristante affonda a destra e scarica per Dybala. La Joya dribbla mezza difesa empolese prima di depositare, rasoterra, alle spalle di Berisha: 4-0 e c’è subito l’occasione per la manita. Sempre Paulo, da punizione, coglie infatti la traversa: Zanetti prosegue coi cambi e regala alla partita anche il talento di Baldanzi.

All’ora di gioco finisce invece la gara della LuPa: fuori Dybala, dentro Belotti mentre l’ingresso di Baldanzi sveglia i suoi. Traversa del fantasista, a ricordare che il talento non sempre conviene sacrificarlo sull’altare del modulo. È un fuoco di paglia, perché nel finale si scatena la goleada giallorossa: il Gallo entra bene e costruisce altre due reti. La prima la firma Cristante con una bordata da fuori, la seconda è il primo acuto di Lukaku, che quasi manda giù l’Olimpico. Nel finale, arriva anche il 7-0 su calcio d’angolo: sponda di tacco di Cristante, finalizza Mancini. Lo scrive TMW

