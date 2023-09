Kouamè: “Non conta quanto si gioca bisogna farsi trovare pronti anche per soli 5 minuti”

Ai microfoni di DAZN il match winner Koaumè ha parlato della vittoria della Fiorentina. Queste le sue parole: “Scambio alla fine con Italiano? A fine partita ce l’aveva con me per l’appoggio sbagliato e sono andato ad abbracciarlo. Queste cose non le dimentica, adesso per qualche giorno mi martellerà. Il gol? Oggi mi è andata bene, se vedo una palla vagante mi ci butto. Anche se sei in panchina devi scaldarti bene per entrare in partita, giocare o non giocare dall’inizio non significa niente. Quando l’allenatore ti chiama te devi essere pronto anche a giocare soli 5 minuti”.

