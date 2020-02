Secondo pianetalecce.it, Riccardo Saponara ha accusato dei problemi fisici. Il trequartista classe 1991, ancora di proprietà della Fiorentina però in prestito al Lecce, stava attraversando un buon periodo e il suo rendimento nella gara contro il Napoli è stata importante. Adesso il Lecce è in ansia, un problema di natura muscolare lo terrà fuori dal campo per un pò di tempo.