Le statistiche della Fiorentina sono orribili: ultimi per tiri in porta, peggior difesa del campionato

La Fiorentina ieri ha perso 3-0 in casa dell’Inter a San Siro dopo aver messo in scena l’ennesima prestazione deludente di quest stagione. Soltanto De Gea è un errore dell’arbitro hanno evitato un passivo che sarebbe potuto essere pesantissimo per i viola. Infatti non è solo la classifica, che è drammatica, a preoccupare. Le prestazioni se possibile sono anche peggio, e a dimostrarlo ci sono tutte le statistiche del caso. Partiamo dalla difesa, la Fiorentina è la squadra che ha preso più goal in questa seria A, ben 15 in 9 partite. Ultima anche per XG subiti, infatti gli avversari dei viola nelle 9 partite di A hanno prodotto 14 expected goal, nessuna squadra ne ha concesse di più. Ultimi anche per goal subiti da calcio piazzato. La squadra di Pioli è anche tra quelle che hanno vinto meno possessi nella trequarti avversaria, la Fiorentina al momento è 15° in questo dato ma scenderà ancora visto che la 3 delle 5 squadre che ne hanno vinte meno giocheranno stasera.

Poi ci sono i numeri offensivi che se possibile sono ancora più negativi di quelli difensivi. La Fiorentina infatti è la squadra che tira meno in porta di tutto il campionato, appena 2,7 tiri in porta a partita. Peggio ha fatto il Pisa che però stasera deve giocare e ci può sorpassare. Siamo 15esimi per grandi occasioni create, ma sotto ci sono ancora squadre che devono giocare. Viola penultimi anche per tiri da azioni manovrate, appena 5 tiri a partita. Infatti su azione manovrata la Fiorentina ha segnato appena 1 goal, solo il Parma ha fatto di peggio. In questa Fiorentina non c’è niente che funzioni