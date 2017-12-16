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"Le Roi" Cyrill Thereau: va a caccia di Platini. Contro il Genoa un match importante per lui...

Tre gol ancora per agganciare Michel Platini: Cyril Thereau, che l’ultimo centro l’ha messo a segno a Benevento lo scorso 22 ottobre, adesso pensa a battere un altro record. E’ il terzo francese per n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 08:57
"Le Roi" Cyrill Thereau: va a caccia di Platini. Contro il Genoa un match importante per lui... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
Thereau
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Tre gol ancora per agganciare Michel Platini: Cyril Thereau, che l’ultimo centro l’ha messo a segno a Benevento lo scorso 22 ottobre, adesso pensa a battere un altro record. E’ il terzo francese per numero di gol segnati in Serie A con 65 reti, dietro a David Trezeguet (123) e proprio “le roi” che con la Juventus di reti in campionato ne ha festeggiate 68.

In 11 partite sono state ben 6 le vittorie conquistate dalla Fiorentina con Thereau in campo, più 3 pareggi. Nelle 5 partite in cui è mancato è arrivato solo un punto, contro la Spal lo scorso 19 novembre. Col Sassuolo, nell’ultima partita interna giocata, si è inventato due assist perfetti  per Veretout e Chiesa. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

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