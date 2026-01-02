Le prime parole di Solomon: “Sicuro che ce la faremo. Dodò? Siamo molto amici, felice di rivederlo”

Manor Solomon ha rilasciato una breve intervista ai microfoni ufficiali della Fiorentina a seguito della firma sul contratto. Di seguito le sue parole: “Sono molto felice di essere qui. Dopo aver visto il posto, ho conosciuto le persone e mi sono entusiasmato. Quando l’opportunità mi è arrivata, ci ho riflettuto e volevo venire qui e cercare di aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, una grande squadra con una grande storia, il Viola Park è fantastico, e sono qui per questa sfida.

Di recente non ho visto molto la Fiorentina, ovviamente qualche clip e partita prima di arrivare. Sento che la squadra è in un momento difficile. Il club vuole uscire dalle difficoltà e voglio dare il mio contributo, la mia qualità e il mio aiuto alla squadra e sono sicuro che possiamo farcela.

Per me sarà una grande sfida, so che non è facile ma abbiamo una grande squadra e un grande allenatore e che possiamo fare molto meglio e raggiungere l’obiettivo. Dodò? Sono molto contento di rivederlo dopo molto tempo, dai tempi dello Shakthar. Lui mi fece l’assist per i miei primi due gol in Champions League. Siamo diventati molto amici e non vedo l’ora di collaborare con lui di nuovo sul campo.

Sono stato a Firenze a luglio, e non immaginavo quello che sarebbe potuto succedere. Siamo stati qui con mia moglie sei, sette mesi fa per trascorrere il viaggio di nozze e ora sono di nuovo qui e sono molto felice di giocare per la Fiorentina. Sono davvero contento di essere in una grande città, un grande club con grandi tifosi”.