Chi se l'è persa? Pioli si è scatenato al gol di Simeone. La sua esultanza...

Aveva accumulato tensione e rabbia, perché perdere ieri sera gli avrebbe dato davvero fastidio. Il Corriere dello Sport-Stadio mette l’accento sulla grande esultanza di Stefano Pioli al gol di Simeone...

A cura di Redazione Labaroviola 06 gennaio 2018 11:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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