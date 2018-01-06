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Chi se l'è persa? Pioli si è scatenato al gol di Simeone. La sua esultanza...

Aveva accumulato tensione e rabbia, perché perdere ieri sera gli avrebbe dato davvero fastidio. Il Corriere dello Sport-Stadio mette l’accento sulla grande esultanza di Stefano Pioli al gol di Simeone...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 11:33
Chi se l'è persa? Pioli si è scatenato al gol di Simeone. La sua esultanza... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Aveva accumulato tensione e rabbia, perché perdere ieri sera gli avrebbe dato davvero fastidio. Il Corriere dello Sport-Stadio mette l’accento sulla grande esultanza di Stefano Pioli al gol di Simeone. Pugni alzati e corsa verso la panchina. Uno scatto d’altri tempi per il tecnico, che in conferenza stampa ha ammesso tutti i progressi della sua squadra. Un girone dopo, se la Fiorentina si rammarica per aver preso due punti con Milan ed Inter, è segno che un buon lavoro è stato fatto.

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